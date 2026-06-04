Мошенники обманывают жителей Саратовской области с помощью ИИ

В Саратовской области снижается количество раскрываемых кибермошенничеств. Об этом в областной думе на депутатских слушаниях, посвященных киберугрозам рассказал начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД Саратовской области Александр Стерликов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

По итогам первого квартала количество зарегистрированных IT-мошенничеств снизилось на 13,8%. При этом на 24% снизилась и раскрываемость этих преступлений. В целом она составила 34,2% от общего количества, что несколько ниже, чем в среднем по России.

При этом сохраняется тенденция роста киберпреступлений в общей структуре преступности региона: по итогам 25 года их доля составила более трети от общего числа всех зарегистрированных преступлений. По итогам 1 квартала 26 года сохраняется аналогичная ситуация.

Преступники пользуются недостаточным уровнем цифровой грамотности определенных слоев населения, в частности пожилых людей, которые относятся к категории социально незащищенных. Также преступные инструменты становятся все более демократичными: модели искусственного интеллекта позволяют злоумышленникам генерировать фишинговые интернет-ссылки и дипфейки, которые в последующем используются ими в процессе совершения преступлений.

В основном IT-преступники — это люди от 14 до 30 лет, для которых анонимность в интернете создает иллюзию безнаказанности, рассказал господин Стерликов.

Среди наиболее распространенных мошеннических схем региона остаются преступления, совершенные под видом сотрудников правоохранительных органов и банковских учреждений, когда потерпевшим сообщают о необходимости обезопасить свои денежные средства и перечислить их на специальный счет либо произвести так называемое декларирование путем передачи денег доверенному лицу, выполняющему роль посредника в преступной схеме.

Среди популярных схем остается рассказ мошенников в духе «ваш родственник попал в ДТП» или же сам стал виновником чрезвычайного происшествия. Деньги также передаются курьерам.

Мошенники продолжают взламывать мессенджеры, рассылать сообщения с просьбой дать деньги в долг. В этом же самом сообщении распространяется вредоносное программное обеспечение, позволяющее получить неправомерный доступ к аккаунтам других пользователей. Среди редких преступлений докладчик назвал использование фишинговых интернет-сайтов, полностью копирующих официальные источники.

Татьяна Смирнова