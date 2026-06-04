В Пулково у гражданина Франции нашли гриндер с марихуаной

Сотрудники таможни аэропорта Пулково обнаружили следы марихуаны в багаже 24-летнего гражданина Франции, прибывшего рейсом из Лондона через Стамбул. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пассажир из Франции стал фигурантом дела о контрабанде наркотиков в Пулково

Фото: пресс-служба ФТС Пассажир из Франции стал фигурантом дела о контрабанде наркотиков в Пулково

Фото: пресс-служба ФТС

Во время досмотра в вещах пассажира нашли гриндер с веществом зелено-коричневого цвета и характерным запахом, а также три прозрачных зип-пакета с остатками аналогичного содержимого. Экспертиза установила, что речь идет о каннабисе общей массой 0,34 грамма.

По данным ведомства, иностранец пояснил, что давно употребляет марихуану и перевозил ее исключительно для личного пользования. Кроме того, он заявил, что ранее неоднократно путешествовал с этим веществом и не сталкивался с претензиями со стороны таможенных служб других государств.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. На время следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы, а также штраф до одного миллиона рублей.

Матвей Николаев