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В Каспийском прибрежном кластере реализуют 25 инвестпроектов на 112 млрд рублей

В рамках развития Каспийского прибрежного кластера подписаны 25 соглашение с общим объёмом инвестиций 112 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана.

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Отмечается, что проект «Каспийский прибрежный кластер» включает строительство новых средств размещения на семь тыс. номеров, современную набережную, спортивные и развлекательные объекты.

Строительство первых объектов, в том числе МФЦ, инженерных сетей и дорог, уже началось.

Наталья Белоштейн

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