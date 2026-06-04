На Ставрополье объем выданных автокредитов вырос на 15,9%

В январе-апреле 2026 года в Ставропольском крае объем выданных автокредитов составил 8,5 млрд руб., что на 15,9% больше, чем в аналогичный период прошлого года — 7,3 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Первые три места рейтинга заняли Воронежская область (+39,5%), Санкт-Петербург (+34,7%) и Москва (+34,6%).

Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-апреле 2026 года был отмечен в Москве (44,6 млрд руб.), Московской области (34,3 млрд руб.) и Санкт-Петербурге (25,8 млрд руб.).

Наталья Белоштейн