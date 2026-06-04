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В Адмиралтейском районе ищут стрелявшего из окна по подросткам петербуржца

Полиция разыскивает неизвестного, который 3 июня выстрелил из пневматики в группу несовершеннолетних на улице Шкапина. 13-летний подросток получил ранение головы, ему оказали помощь в травмпункте. На месте изъята пуля, решается вопрос о возбуждении дела, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

На месте изъята пуля, решается вопрос о возбуждении дела

На месте изъята пуля, решается вопрос о возбуждении дела

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На месте изъята пуля, решается вопрос о возбуждении дела

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Инцидент произошел у дома 18 — подростки рисовали граффити на фасаде, когда из неустановленного окна раздался выстрел. Полиция устанавливает личность стрелявшего.

Кирилл Конторщиков

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