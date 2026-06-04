Никто не захотел обновить «мостик» в воронежском Дворце Ольденбургских за 22 млн
Электронный конкурс на разработку рабочей документации и сохранение «мостика» дворцового комплекса Ольденбургских в Рамони Воронежской области признан несостоявшимся. Соответствующее решение принято в связи с отсутствием заявок. Заказчиком торгов являлось региональное министерство строительства. Начальная цена контракта составляла 22 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Подлежащий обновлению мост в дворцовом комплексе Ольденбургских
Фото: пресс-служба правительства Воронежской области
Согласно документации, подрядчику предстояло согласовать архитектурно-строительные и конструктивные решения по обновлению мостика, отремонтировать подпорные стены, благоустроить прилегающую территорию и скорректировать смету. Финансирование предоставлялось из областного бюджета. Работы должны были завершиться до 1 декабря, гарантия составляла пять лет. Новые торги пока не объявлены.
Предыдущий контракт на подготовку документации по сохранению мостика стоимостью 19,4 млн руб. был заключен в марте 2025 года с чувашским ООО «Дизайн». Однако в январе 2026 года заказчик расторг соглашение в одностороннем порядке: подрядчик так и не приступил к работам и не предоставил согласованную рабочую документацию. 1 декабря в адрес компании направлена претензия на 188,5 тыс. руб. Тем не менее, по данным портала госзакупок, сведений об ее оплате нет.
В январе 2026 года управление ФАС по Воронежской области включило «Дизайн» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года из-за неисполнения обязательств. В феврале компания оспорила это решение в арбитраже и подала ходатайство о его приостановлении, которое суд отклонил. Следующее заседание назначено на 9 июня.