Никто не захотел обновить «мостик» в воронежском Дворце Ольденбургских за 22 млн

Электронный конкурс на разработку рабочей документации и сохранение «мостика» дворцового комплекса Ольденбургских в Рамони Воронежской области признан несостоявшимся. Соответствующее решение принято в связи с отсутствием заявок. Заказчиком торгов являлось региональное министерство строительства. Начальная цена контракта составляла 22 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подлежащий обновлению мост в дворцовом комплексе Ольденбургских

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области Подлежащий обновлению мост в дворцовом комплексе Ольденбургских

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Согласно документации, подрядчику предстояло согласовать архитектурно-строительные и конструктивные решения по обновлению мостика, отремонтировать подпорные стены, благоустроить прилегающую территорию и скорректировать смету. Финансирование предоставлялось из областного бюджета. Работы должны были завершиться до 1 декабря, гарантия составляла пять лет. Новые торги пока не объявлены.

Предыдущий контракт на подготовку документации по сохранению мостика стоимостью 19,4 млн руб. был заключен в марте 2025 года с чувашским ООО «Дизайн». Однако в январе 2026 года заказчик расторг соглашение в одностороннем порядке: подрядчик так и не приступил к работам и не предоставил согласованную рабочую документацию. 1 декабря в адрес компании направлена претензия на 188,5 тыс. руб. Тем не менее, по данным портала госзакупок, сведений об ее оплате нет.

В январе 2026 года управление ФАС по Воронежской области включило «Дизайн» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года из-за неисполнения обязательств. В феврале компания оспорила это решение в арбитраже и подала ходатайство о его приостановлении, которое суд отклонил. Следующее заседание назначено на 9 июня.

Кабира Гасанова