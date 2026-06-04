В Петербурге 19-летний курьер похитил у пенсионерки 780 тысяч рублей
Полиция Приморского района задержала молодого человека, подозреваемого в мошенничестве. По версии следствия, он работал курьером у телефонных аферистов и забрал у 76-летней женщины 780 тыс. рублей под видом «декларации средств». Возбуждено уголовное дело, фигурант арестован.
Пенсионерка с проспекта Королева обратилась в полицию 18 мая
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Пенсионерка с проспекта Королева обратилась в полицию 18 мая. Задержание подозреваемого прошло 3 июня в Василеостровском районе. Следствие устанавливает организаторов схемы.