Власти Геленджика опубликовали программу мероприятий на день открытия курортного сезона

В Геленджике 6 июня откроется летний курортный сезон. Власти курорта отказались от традиционных массовых шествий и масштабных торжеств, сделав акцент на спортивных, гастрономических, культурных и семейных мероприятиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Как рассказали в пресс-службе администрации, программа начнется утром с забега «Маркотх. Лето» по одноименному терренкуру, который проходит по горным маршрутам и смотровым площадкам курорта. В 10:00 на Центральном пляже состоится официальное открытие купального сезона и будет дан старт летней курортной кампании.

Впервые в рамках открытия сезона пройдет фестиваль «Море. Сапы. Геленджик». На пляже «Сады морей» организуют массовый заплыв на сапбордах, для участников подготовят спортивную программу и инструктаж по безопасности.

Одним из центральных событий станет попытка установить рекорд России по приготовлению черноморских мидий. На Ярмарочной площади предприятие «Дивноморская ракушка» планирует приготовить более 300 кг продукции в специально изготовленном гастрономическом чане. Продегустировать блюдо смогут все желающие.

Выбор мидий в качестве гастрономического символа праздника связан с развитием аквакультуры на курорте. По данным администрации, в 2025 году предприятия Геленджика произвели 177 т мидий из 281 т, выращенной в Краснодарском крае, что составляет более 60% регионального объема.

К открытию сезона подготовлена и культурная программа. Все объекты Геленджикского историко-краеведческого музея в этот день будут работать бесплатно. Центральным событием станет выставка «Геленджик: от укрепления — к процветающему курорту», посвященная 195-летию города. Экспозиция расскажет об истории территории от основания военного укрепления в 1831 году до современного курорта федерального значения.

Для семей с детьми организуют мастер-классы, интерактивные площадки и спортивные занятия. В зеленой зоне у пляжа «Сады морей» запланированы занятия по йоге и пилатесу, танцевальная программа, творческие мастерские и игровые пространства. На детской площадке «Золотая рыбка» будут работать планетарий и анимационные программы.

Во второй половине дня праздничные мероприятия продолжатся в парке «Город сказок», где покажут кукольный спектакль «Гуси-лебеди». Вечером на Лермонтовской площади выступит вокально-инструментальная группа «Геленджик» с программой из популярных песен 1980–1990-х годов.

На набережной у Дома ремесленников впервые состоится показ авторских коллекций дизайнеров из Геленджика, участвовавших в международных неделях моды. Завершит программу шествие ансамбля барабанщиков «Ритм-Фанфары» по центральной части набережной с выступлением на Центральной площади.

Вячеслав Рыжков