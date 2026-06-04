На первом участке Анапы завершены работы по просеиванию песка

Работы по просеиванию песка на первом участке в Анапе закончены. Это 3,5 км песчаной территории от Лечебного пляжа до санатория «Бимлюк». Об этом сообщила глава города Светлана Маслова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Анапы Светланы Масловой Фото: Telegram-канал главы Анапы Светланы Масловой

«После отсыпки и планировки чистого слоя здесь выполнена механизированная очистка песка — двукратное просеивание и рыхление для просушки и аэрации. Так песок становится более однородным, чистым и рассыпчатым»,— заявила мэр Анапы.

Сейчас специалисты работают на втором участке протяженностью 3,5 км от «Бимлюка» до санатория «Рябинушка». На готовых территориях пляжепользователи устанавливают инфраструктуру.

На сегодняшний день из опасной зоны исключены галечные пляжи и 4,5 км песчаных. Восстановительные работы на остальных территориях продолжаются. Пляжи планируют открывать поэтапно, по мере завершения работ. По словам Светланы Масловой, всего на данный момент отсыпано 8,4 км территорий.

Жителей и гостей города просят не ходить на пляжи, где работает грузовая техника. Это небезопасно и осложняет работу специалистов.

Алина Зорина