Присяжные признали виновными фигурантов дела об убийстве экс-ректора петербургского вуза

В Ленинградской области коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт фигурантам дела об убийстве бывшего ректора Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики Александра Викторова. Теперь суду предстоит определить квалификацию действий подсудимых и меру наказания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд готовится вынести приговор по делу об убийстве ректора Александра Викторова

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Суд готовится вынести приговор по делу об убийстве ректора Александра Викторова

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе судов Ленобласти, Смирнягин и Рогалева обвиняются в подстрекательстве и пособничестве убийству. По версии следствия, именно они нашли исполнителей преступления и рассчитались с ними за его совершение.

«Согласно процессуальному законодательству, далее председательствующему судье и участниками судебного разбирательства предстоит исследовать обстоятельства, связанные с квалификацией содеянного подсудимыми, назначением им наказания и другими вопросами, разрешаемыми судом при постановлении обвинительного приговора»,— отметили в суде.

Следствие считает, что мотивом преступления стала деятельность господина Викторова на посту ректора. Он выявил злоупотребления, связанные с работой ряда подконтрольных прежнему руководству юридических лиц, из-за которых вузу был причинен ущерб более чем на 1 млрд рублей. После обращения ректора в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело.

Александр Викторов был убит вечером 5 сентября 2012 года возле своего дома во Всеволожске. По данным следствия, подготовка к преступлению велась заранее: киллер поджидал жертву на территории участка, а его сообщник координировал действия по радиосвязи.

Матвей Николаев