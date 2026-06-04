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В Махачкале директор стройфирмы присвоила два автомобиля за 16 млн рублей

Ленинский районный суд Махачкалы приговорил к двум годам колонии общего режима гендиректора строительной компании ООО «Ар групп» за мошенническую сделку с автомобилями на 16 млн руб. (ч.4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что в 2025 году фигурантка оформила договор на приобретение двух авто по цене выше рыночной, при этом не оплатила покупку.

В ходе следствия фигурантка признала вину и добровольно возместила ущерб.

В отношении фигурантки расследуются уголовные дела по иным фактам хищений.

Наталья Белоштейн

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