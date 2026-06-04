Эрнст предложил сделать ставку на ИИ при развитии «Ленфильма»

Киностудии «Ленфильм» необходимо активнее развивать направления, связанные с искусственным интеллектом и современными технологиями производства контента. Такое мнение на Петербургском международном экономическом форуме высказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. По его словам, студии стоит инвестировать в инструменты генерации аудио- и видеоконтента, а также создавать новые павильоны и производственные площадки за пределами исторического центра Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор Первого канала призвал перенести студийные мощности «Ленфильма» к Финскому заливу

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Гендиректор Первого канала призвал перенести студийные мощности «Ленфильма» к Финскому заливу

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Сейчас нужно активнейшим образом вложиться "Ленфильму" в искусственный интеллект и во все истории с генерацией аудио-видеоизображения, выстроить павильоны в локации, где можно использовать и море, и то, чего нет в Москве, и не держаться за здания в центре города. Никаких современных студий в центре столиц не существует. Это неэффективно и слишком дорого»,— заявил Эрнст на сессии, посвященной инвестициям в кинематограф.

Он также отметил, что модернизацию киностудии не стоит откладывать. По мнению главы Первого канала, в центре города можно сохранить музейную функцию, а основные производственные мощности перенести ближе к Финскому заливу.

«Мне кажется, что от "Ленфильма" надо оставить одно здание, в котором будет музей "Ленфильма", а собственно саму студию и павильоны, и все другие технологические возможности надо переместить в район, близкий к Финскому заливу»,— добавил он.

Матвей Николаев