В Саратовской области раскрывается только треть цифровых мошенничеств

В Саратовской области удается раскрыть 34,2 % IT-преступлений. Такие цифры были озвучены в областной думе на депутатских слушаниях, посвященных современным угрозам и методам противодействия кибермошенничества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саратовская областная Дума Фото: Саратовская областная Дума

Начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД Саратовской области Александр Стерликов сообщил, что раскрываемость преступлений в сфере IT составила 34,2%.

Председатель облдумы Алексей Антонов (ЕР) поинтересовался, что нужно предпринять, чтобы 34 % превратились в 70-75%.

Представитель полиции ответил, что правоохранители понимают, откуда идут звонки, но пока туда дотягиваются «только наши ракеты». Удается установить колл-центры, нарушителей, объявлять их в федеральный международный розыск, но преступников зарубежные государства не выдают. Преступные схемы совершаются при помощи пособников, находящихся в России, помогающих вывести деньги. Таких удается задержать и предъявить обвинение. Затем правоохранители пытаются определить, куда деньги ушли — в какие криптокошельки. С началом СВО зарубежные государства, на территории которых в основном и находятся эти криптобиржи, ответа о конечном получателе не дают. А значит и отследить всю цепочку у правоохранителей не выходит, отметил Александр Стерликов.

Татьяна Смирнова