На горевшем рынке Ставрополья отсутствовали вентиляции и пожарные сигнализации

После пожара на рынке «Лира» в Предгорном округе Ставрополья прокуратура потребовала устранить нарушения противопожарной безопасности в части отсутствия систем вентиляции, пожаротушения и сигнализации. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

Пожар на рынке произошел 10 мая 2026 года после короткого замыкания. По факту произошедшего прокуратурой была организована проверка. Она показала, что на объектах торговли отсутствуют системы вентиляции, пожаротушения и специальной сигнализации, отделка помещений выполнена из легковоспламеняющихся материалов.

«На путях эвакуации рынка размещены рекламные баннеры из горючих материалов, а в местах с массовым пребыванием людей средства обеспечения пожарной безопасности эксплуатируются за пределами сроков годности», — добавили в ведомстве.

В итоге четырем виновным лицам вынесены представления, в суд направлены четыре Прокуратура Ставрополья потребовала устранить нарушения пожарной безопасности на рынке «Лира».

заявления с требованием устранить допущенные нарушения.

Наталья Белоштейн