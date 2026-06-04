В Новороссийске ограничена подача воды

На территории Новороссийска временно ограничена подача воды. В связи с подтоплением территории водозабора РЭУ «Троицкий групповой водопровод» вблизи реки Кубань не работает часть артезианских скважин. Об этом сообщает МЦУ города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Объем подачи воды на город снижен до 2650 куб. м в час. Подача холодного водоснабжения этим утром осуществлялась только в период с 06:00 до 09:00.

Отмечается, что подача воды в полном объеме возобновится после восстановления работы скважин и выхода Троицкого группового водопровода на штатный режим.

Алина Зорина