На ПМЭФ подписали соглашение о превращении «Крестов» в общественное пространство

В первый день форума губернатор Александр Беглов и инвесторы заключили соглашение о намерениях по созданию на месте бывшего тюремного комплекса «Кресты» современного общественного пространства. Проект реализуется по поручению президента, сообщает «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект реализуется по поручению президента

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Проект реализуется по поручению президента

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Подписи под документом поставили вице-губернатор Николай Линченко, гендиректор «СЗ «КВС-Невский» Сергей Ярошенко и гендиректор «Невского наследия» Людмила Коган. Беглов назвал проект интересным и поздравил Ярошенко «за смелость». «Кресты» — объект культурного наследия на Арсенальной набережной, построенный в конце XIX века.

Кирилл Конторщиков