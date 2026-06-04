На ПМЭФ подписали соглашение о превращении «Крестов» в общественное пространство
В первый день форума губернатор Александр Беглов и инвесторы заключили соглашение о намерениях по созданию на месте бывшего тюремного комплекса «Кресты» современного общественного пространства. Проект реализуется по поручению президента, сообщает «Деловой Петербург».
Проект реализуется по поручению президента
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Подписи под документом поставили вице-губернатор Николай Линченко, гендиректор «СЗ «КВС-Невский» Сергей Ярошенко и гендиректор «Невского наследия» Людмила Коган. Беглов назвал проект интересным и поздравил Ярошенко «за смелость». «Кресты» — объект культурного наследия на Арсенальной набережной, построенный в конце XIX века.