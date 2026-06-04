Банк «Кубань Кредит» принимает участие в работе ПМЭФ-2026

Председатель Правления Банка «Кубань Кредит» Александр Калинич в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума проведёт серию встреч с руководителями компаний-партнёров, примет участие в мероприятиях Российского форума малого и среднего предпринимательства, а также в работе нескольких дискуссионных площадок.

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ПМЭФ — ключевое событие в мире экономики и бизнеса. На форуме прорабатываются механизмы взаимодействия государства со всеми институтами развития, в том числе и c банковской отраслью. По данным организаторов, в этом году участие в форуме подтвердили представители более 130 стран и территорий. Среди них — главы государственных структур, международных организаций, бизнеса, экспертного и научного сообщества и представители СМИ.

На выставочной экспозиции ПМЭФ будет представлен павильон Краснодарского края, партнёром которого традиционно выступает Банк «Кубань Кредит». Гости стенда площадью более 600 квадратных метров смогут познакомиться с перспективными проектами по развитию санаторно-курортной отрасли, промышленности и потребительской сферы региона, а также попробовать напитки и блюда кубанской кухни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

XXIX Петербургский международный экономический форум состоится с 3 по 6 июня. Мероприятие традиционно проходит в «Экспофоруме» в Санкт-Петербурге, организатор — фонд «Росконгресс». Деловая программа разделена на пять треков: мировая экономика, российская экономика, технологии, среда для жизни и социальная сфера. Главной темой ПМЭФ в этом году обозначен «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

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