На Ставрополье в ДТП со школьным автобусом пострадали два человека

При столкновении автомобиля Lada Vesta и школьного автобуса в Красногвардейском округе пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, утром 4 июня на 18 км. автодороги: Дмитриевское — Городовиковск 57-летний водитель автомобиля Lada Vesta не справился с управлением и допустил попутное столкновение с школьным автобусом «ПАЗ».

В результате аварии водитель легкового автомобиля и его пассажир с травмами доставлены в больницу Красногвардейского округа.

На момент ДТП в школьном автобусе пассажиров не было. Водитель автобуса не пострадал.

Наталья Белоштейн