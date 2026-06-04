На Ставрополье в ДТП со школьным автобусом пострадали два человека
При столкновении автомобиля Lada Vesta и школьного автобуса в Красногвардейском округе пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края
По предварительным данным, утром 4 июня на 18 км. автодороги: Дмитриевское — Городовиковск 57-летний водитель автомобиля Lada Vesta не справился с управлением и допустил попутное столкновение с школьным автобусом «ПАЗ».
В результате аварии водитель легкового автомобиля и его пассажир с травмами доставлены в больницу Красногвардейского округа.
На момент ДТП в школьном автобусе пассажиров не было. Водитель автобуса не пострадал.