На Ставрополье ввели в строй новую скважину на Малкинском месторождении

Специалисты Георгиевского бурового участка «Ставрополькрайводоканала» завершили проходку новой артезианской скважины на Малкинском месторождении подземных вод в Кировском округе, что позволит улучшить водоснабжение 15 населенных пунктов трех округов края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Фото: ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»

Работы на объекте велись силами самого предприятия — финансирование осуществлялось за счет амортизационных отчислений и платежей за технологическое присоединение. Никакие сторонние подрядчики к проекту не привлекались, подчеркнули в организации.

После завершения инженерного обустройства нового водозабора дополнительный объем ресурса поступит потребителям Георгиевска, Новопавловска, Минеральных Вод, а также двенадцати сельских поселений, хуторов и станиц. Таким образом, подача воды будет усилена сразу в трех административных округах региона.

Как отмечают в «Ставрополькрайводоканале», в настоящее время через Малкинский водовод ежегодно прокачивается около 18 млн кубометров воды. Однако этих объемов недостаточно для покрытия всех нужд территории. Собственными силами коммунальщики стремятся удерживать производительность источника на отметке 65–70 тыс. кубометров в сутки. В текущем году запланирован ремонт еще семи низкодебитных артезианских скважин.

Для кардинального решения проблемы необходима полномасштабная реконструкция как самого Малкинского водозабора, так и всей системы водоснабжения Кавказских Минеральных Вод. В апреле 2026 года было подписано соглашение, предусматривающее прокладку магистрального водовода от месторождения. Документ обязывает инвестора выполнить работы в течение пятилетнего срока. Финансирование стройки будет осуществляться за счет средств инвестора и при поддержке Банка ДОМ.РФ. Реализация этого проекта, как ожидается, существенно повысит надежность водоснабжения всего региона КМВ и прилегающих территорий.

Важно отметить, что Малкинское месторождение является единственным защищенным источником пресной воды в Ставропольском крае. Только разведанные запасы этого природного объекта превышают 180 тыс. кубометров в сутки, что делает его стратегически важным для региона.

Станислав Маслаков