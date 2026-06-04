К ввозу в Тюменскую область запретили 84 тонны свежих ягод из-за границы

В мае Россельхознадзор по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО проконтролировал через контрольный пост в Ельцово Тюменской области ввоз 133 партий подкарантинной продукции общим весом 768 тонн, сообщили в ведомстве. Из них не пропустили более 84 тонн ягод.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сейчас через российско-казахстанскую границу в Тюменской области везут овощи и свежие ягоды. При этом ягод отправляют намного больше — в основном это клубника, малина и черешня. Так, из Кыргызстана в Россию было отправлено 124 партии на 670 тонн, из Казахстана — девять партий на 98 тонн.

«В мае 2026 года выявлено 17 случаев нарушения карантинного законодательства. Нарушения, можно сказать, типовые и часто повторяющиеся, например: отсутствие на продукцию фитосанитарного сертификата или его неправильное заполнение, а также отсутствие на продукции обязательной маркировки»,— прокомментировал заместитель начальника отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Федор Петрунин.

Всего с начала года проконтролирован ввоз 535 партий подкарантинной продукции весом более 5,7 тыс. тонн. Из них к ввозу запретили 59 партий общим весом 508 тонн.

Ирина Пичурина