Ростовская область экспортировала в Китай 25 тонн субпродуктов птицы
С 25 по 29 мая 2026 года с территории Ростовской области в Китай экспортировано 25 т субпродуктов птицы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
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«Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера»,— говорится в сообщении ведомства.
Качество и безопасность субпродуктов подтверждены результатами лабораторных исследований, проведенных в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК».