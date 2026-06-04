Ростовская область экспортировала в Китай 25 тонн субпродуктов птицы

С 25 по 29 мая 2026 года с территории Ростовской области в Китай экспортировано 25 т субпродуктов птицы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Ильянок, Коммерсантъ Фото: Константин Ильянок, Коммерсантъ

«Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера»,— говорится в сообщении ведомства.

Качество и безопасность субпродуктов подтверждены результатами лабораторных исследований, проведенных в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК».

Наталья Белоштейн