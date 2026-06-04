В Ростовской области выявлено 172 тысячи тонн незадекларированного зерна

За май 2026 года региональное управление Россельхознадзора выявило 115 недостоверных деклараций на 172,8 тыс. т зерна. В целом за пять месяцев года недостоверными признаны 675 деклараций на зерновые. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, 5 мая 2026 года установлен факт недостоверного декларирования партии озимой пшеницы общим весом 3,3 тыс. т. в Зерноградском районе.

«Отсутствуют результаты испытаний на определение остаточных количеств пестицидов, применяемых при выращивании. Данный факт свидетельствует о том, что сельхозпроизводитель, не обеспечив надлежащее исполнение требований законодательства, допустил нарушение порядка декларирования продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия», — уточнили в ведомстве.

Владельцам зерна с недостоверными декларациями направлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований и предложено принять меры по их соблюдению.

Наталья Белоштейн