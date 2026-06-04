Губернатор Ямала и глава «Газпром нефти» обсудили направления сотрудничества

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов и председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков в ходе рабочей встречи обсудили планы по снижению антропогенного воздействия на природу региона и текущие инвестпроекты, сообщили в окружном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов и Александр Дюков

Фото: пресс-служба ПАО «Газпром нефть» / правительство ЯНАО Дмитрий Артюхов и Александр Дюков

Фото: пресс-служба ПАО «Газпром нефть» / правительство ЯНАО

Стороны договорились о научно-техническом сотрудничестве и обмене данными для повышения экологичности промышленных и гражданских объектов. Также стороны рассмотрели совместные проекты, направленные на сохранение и изучение экосистемы ЯНАО.

«Мы с компанией давно уже работаем как партнеры и соавторы перемен на Ямале. Перечень сфер, по которым идет наше взаимодействие, охватывает практически все, что действительно важно для ямальцев. От экологической безопасности и поддержки семей до строительства поликлиник, школ, ледовых дворцов. Искренне благодарен коллегам из «Газпром нефти» за то, что наше сотрудничество всегда перерастает в конкретную пользу для развития Ямала»,— сказал губернатор Ямала.

Текущее взаимодействие региона и компании включает поддержку инвестиционных проектов, развитие экономики и социальной сферы округа, природоохранную деятельность. Особое внимание уделяется сотрудничеству в информационной сфере. Сейчас при поддержке «Газпром нефти» в Ноябрьске строят школу на 1,2 тыс. мест с бассейном, а в Муравленко — поликлинический комплекс, рассчитанный на 730 посещений за смену.

Ирина Пичурина