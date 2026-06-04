Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Минтранса РФ Фото: сайт Минтранса РФ

Движение автомобилей по Крымскому мосту было приостановлено в ночь на 4 июня около 02:37 мск.

«Ъ-Кубань» писал, что над территорией Республики Крым и другими регионами РФ ликвидировали 272 беспилотника. В результате атаки БПЛА в Симферополе погибли четыре человека, десять пострадали. Ранее было известно только о трех погибших и семи пострадавших.

Алина Зорина