На свердловской трассе автобус с пассажирами въехал в трактор

В Кировградском районе на 281 км трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов микроавтобус Iveco столкнулся с трактором, работавшим на обочине. Как сообщили в госавтоинспекции Свердловской области, пострадал только водитель автобуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

Авария произошла 3 июня около 15:30. По предварительным данным, 50-летний водитель микроавтобуса № 640 «Нижний Тагил — Екатеринбург» при обгоне попутного транспорта не заметил трактор «Беларус», который выполнял дорожные работы, и допустил столкновение. От удара автобус отбросило на противоположную сторону обочины. Медики осмотрели водителя микроавтобуса, оказали ему помощь, после чего он был отправлен домой без необходимости лечения. Водитель трактора и 17 пассажиров автобуса не пострадали.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что оба участника ДТП были трезвы в момент аварии. Водитель микроавтобуса ранее шесть раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. По факту аварии проводится проверка.

Ирина Пичурина