Продавать топливо в Севастополе будут только по талонам

Сегодня, 4 июня, продажа топлива на территории Севастополя будет производиться только по талонам в связи с ночной атакой беспилотников на город и Республику Крым. Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Ночь выдалась, как вы сами видите, непростой. Сегодня свободной продажи топлива на сети заправок "ТЭС" не будет»,— заявил губернатор.

Он также добавил, что как только ситуация изменится, жители и гости Севастополя будут проинформированы.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в Симферополе погибли четыре человека, десять пострадали. Ранее было известно только о трех погибших и семи пострадавших.

Алина Зорина