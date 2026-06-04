В Туапсинском округе объявили угрозу атаки беспилотников

В Туапсе объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом заявил глава муниципального округа Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Глава муниципального образования напомнил жителям о мерах безопасности и подчеркнул, что при включении сирен запрещается выходить на улицу. Гражданам необходимо укрыться в комнатах с капитальными стенами без остекления.

«Не используйте для укрытия автомобиль. Не прячьтесь под стенами многоквартирных домов»,— подчеркнул Сергей Бойко.

Алина Зорина