Над Крымом и другими регионами РФ сбили 272 БПЛА

Над территорией Республики Крым и другими регионами РФ ликвидировали 272 беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены дежурными средствами ПВО в период с 20:00 3 июня до 07:00 4 июня. Беспилотники сбили над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областей.

В результате атаки БПЛА в Симферополе погибли четыре человека, десять пострадали. Ранее было известно только о трех погибших и семи пострадавших.

Алина Зорина