В Ставрополе прекратили работу три востребованных автобусных маршрута

Администрация Ставрополя с 4 июня 2026 года прекратила работу трех автобусных маршрутов — 9м, 29м и 55м — в связи с судебным аннулированием разрешительной документации у перевозчиков, сообщает пресс-служба мэрии краевого центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ставрополя Фото: Пресс-служба мэрии Ставрополя

В мэрии краевого центра пояснили, что причина приостановки движения связана с решением суда, вынесенным 20 мая. Служители Фемиды удовлетворили иск регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта, который рассматривался с осени 2025 года. В результате документы на право осуществлять пассажирские перевозки по указанным направлениям были признаны недействительными.

Жителям города, пользующимся отмененными рейсами, предложен альтернативный вариант. Разработчики транспортной схемы рекомендуют пересесть на автобусы маршрутов 4м, 33м, 42м и 46. Для компенсации выбывших единиц на каждом из этих направлений число машин увеличат на 4–8 единиц, а также задействуют автобусы большей вместимости. Параллельно усилят работу рейсов под номерами 20 и 50.

Как сообщили в администрации, аукционы по выбору новых подрядчиков для маршрутов 9м, 29м и 55м запланированы на ближайшую неделю. Власти рассчитывают заключить контракты с победителями торгов уже в середине июля.

Станислав Маслаков