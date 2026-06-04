В Ставрополе определился подрядчик капремонта 12 домов за 124 млн рублей

Подрядная организация «Крайстрой» стала победителем электронного аукциона на капитальный ремонт 12 многоквартирных домов в Ставрополе, общая стоимость контракта превышает 124 млн руб., сообщили в региональном фонде капремонта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Ставропольского края Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Ставропольского края

В краевой столице по итогам открытых конкурентных процедур определен исполнитель масштабных работ по обновлению жилого фонда. Победителем тендера признана компания «Крайстрой» , которой предстоит привести в порядок полтора десятка конструктивных элементов в двенадцати многоквартирных домах.

Согласно условиям договора, строители займутся восстановлением восьми кровельных покрытий, ремонтом двух фасадных поверхностей и модернизацией пяти внутридомовых систем электроснабжения. Финансирование запланировано в объеме чуть более 124 млн руб.

Подавляющее большинство зданий, включенных в план, были возведены свыше сорока лет назад. Для построек той эпохи характерен серьёзный износ ключевых узлов, устаревшие коммуникации и повышенные потери тепла. Многие инженерные решения, соответствовавшие нормативам прошлых десятилетий, сегодня уже не удовлетворяют критериям энергосбережения и эксплуатационной надёжности.

Для Ставрополя поддержание жилых объектов в достойном состоянии — задача стратегического значения. Выступая в роли делового, культурного и административного центра, город задает тон восприятию всего края. Обновлённые кварталы формируют позитивный образ территории в глазах предпринимателей, гостей и инвесторов, в то время как запущенность строений сигнализирует о системных инфраструктурных вызовах.

Как отметил руководитель регионального Фонда капитального ремонта Павел Корниенко, такие проекты не сводятся к разовому исправлению дефектов. «Капитальный ремонт — это не разовое устранение отдельных недостатков, а системная работа по сохранению жилищного фонда. Каждое обновленное инженерное оборудование, каждый отремонтированный фасад или кровля — это вклад в надежность домов и качество жизни людей на годы вперед», — подчеркнул чиновник.

Исполнение контракта предусмотрено в рамках долгосрочной региональной программы Ставропольского края. Этот механизм позволяет последовательно модернизировать жилфонд, продлевая безопасный срок эксплуатации капитальных сооружений.

Станислав Маслаков