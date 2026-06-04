В Ставрополе водитель иномарки сбил 10-летнего велосипедиста на перекрестке

Дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего велосипедиста случилось в Ставрополе 3 июня. Около 18:25 на нерегулируемом пересечении дорог 25-летний местный житель за рулем иномарки Volkswagen не уступил преимущество 10-летнему мальчику на велосипеде, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

После столкновения ребенка доставили в медицинское учреждение с ушибами. Врачи оценили состояние пострадавшего как удовлетворительное и назначили амбулаторное лечение. Травмы, полученные школьником, не потребовали госпитализации.

Сотрудники дорожной полиции установили, что автомобилист на момент аварии находился в трезвом состоянии. Однако за последние два года водитель уже пять раз привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения, что свидетельствует о систематическом игнорировании ПДД.

Примечательно, что несовершеннолетний велосипедист передвигался по дорогам общего пользования один, без присмотра родителей или других взрослых. Такие действия противоречат требованиям безопасности для детей, не достигших 14-летнего возраста, которым разрешено кататься только в специально отведенных местах.

По факту аварии правоохранительные органы инициировали проверку. Сейчас специалисты уточняют все детали произошедшего, включая степень вины каждого участника инцидента. В региональном управлении ГИБДД напомнили, что подобные ситуации часто возникают из-за невнимательности как водителей, так и юных участников движения, и призвали взрослых усилить контроль за досугом детей.

Станислав Маслаков