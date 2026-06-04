Мотопробег памяти разведчика Кузнецова охватит Тюменскую и Свердловскую области

В Тюмени 6 июня стартует мотопробег в честь 115-летнего юбилея выдающегося советского разведчика Николая Кузнецова, сообщили в городском департаменте спорта и молодежной политики. Пробег охватит три региона — Тюменскую, Свердловскую области и Пермский край.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: департамент спорта и молодежной политики Тюмени Фото: департамент спорта и молодежной политики Тюмени

Перед отправлением колонны на открытой сцене у Тюменского драматического театра пройдет митинг-концерт при участии тюменских коллективов. Затем, в 11:00, у памятника Н. И. Кузнецову (ул. Республики, 7) запланирована церемония возложения цветов. После этого участники пробега отправятся в путь.

В Тюменской области они посетят деревню Зырянка, в Свердловской области — поселок Кузнецовский, Талицу и Екатеринбург, в Пермском крае заедут в Пермь и Кудымкар. В каждой точке остановки состоятся встречи с детьми и молодежью, а также посещение мемориальных комплексов и возложение цветов.

Николай Кузнецов — легендарный советский разведчик времен Великой Отечественной войны. Он стал известен благодаря своей эффективной работе в тылу врага, где, действуя под видом немецкого офицера, лично уничтожил 11 генералов и высокопоставленных чиновников нацистской Германии. Он также добыл ценнейшие разведданные, которые повлияли на ход войны. За подвиги посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Ирина Пичурина