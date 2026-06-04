Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Мотопробег памяти разведчика Кузнецова охватит Тюменскую и Свердловскую области

В Тюмени 6 июня стартует мотопробег в честь 115-летнего юбилея выдающегося советского разведчика Николая Кузнецова, сообщили в городском департаменте спорта и молодежной политики. Пробег охватит три региона — Тюменскую, Свердловскую области и Пермский край.

Фото: департамент спорта и молодежной политики Тюмени

Фото: департамент спорта и молодежной политики Тюмени

Перед отправлением колонны на открытой сцене у Тюменского драматического театра пройдет митинг-концерт при участии тюменских коллективов. Затем, в 11:00, у памятника Н. И. Кузнецову (ул. Республики, 7) запланирована церемония возложения цветов. После этого участники пробега отправятся в путь.

В Тюменской области они посетят деревню Зырянка, в Свердловской области — поселок Кузнецовский, Талицу и Екатеринбург, в Пермском крае заедут в Пермь и Кудымкар. В каждой точке остановки состоятся встречи с детьми и молодежью, а также посещение мемориальных комплексов и возложение цветов.

Николай Кузнецов — легендарный советский разведчик времен Великой Отечественной войны. Он стал известен благодаря своей эффективной работе в тылу врага, где, действуя под видом немецкого офицера, лично уничтожил 11 генералов и высокопоставленных чиновников нацистской Германии. Он также добыл ценнейшие разведданные, которые повлияли на ход войны. За подвиги посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Ирина Пичурина

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд