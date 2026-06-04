В Георгиевском округе Ставрополья ввели режим ЧС из-за града

Крупный град, обрушившийся на Георгиевский округ Ставропольского края, стал причиной введения режима чрезвычайной ситуации с вечера 3 июня, о чем в своем телеграм-канале проинформировал глава муниципалитета Андрей Зайцев.

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Чрезвычайное положение объявлено в Георгиевском округе после стихийного бедствия, случившегося в последних числах мая. Как отметил руководитель территории Андрей Зайцев, решение вступило в силу с 3 июня. Причиной стал град, диаметр которого достигал 20 миллиметров, что классифицируется как опасное метеорологическое явление.

Ранее аналогичные меры были приняты в Изобильненском и Минераловодском округах, где непогода также нанесла ущерб. Таким образом, на данный момент режим ЧС действует уже в трех муниципалитетах Ставрополья.

Параллельно с ликвидацией последствий стихии региональные власти пересмотрели механизмы поддержки граждан. В конце мая депутаты краевой Думы скорректировали законодательство, существенно повысив выплаты. Единовременная материальная помощь выросла с 30 до 50 тысяч рублей. Компенсация за частичную утрату имущества теперь составляет 150 тысяч рублей вместо прежних 100 тысяч. В ситуациях, когда жилье и вещи уничтожены полностью, пострадавшие могут получить 300 тысяч рублей — ранее эта сумма не превышала 200 тысяч.

С 13 мая на территории края сохраняется штормовое предупреждение. А с 24 мая из-за ливней, града и шквалистого ветра действует режим повышенной готовности. В конце прошлого месяца непогода уже приводила к аварийным отключениям электричества в нескольких населенных пунктах.

По предварительным данным, майский удар стихии повредил 39 домовладений и 107 приусадебных участков. Спасатели и коммунальные службы продолжают мониторинг рек Кума, Калаус, Егорлык и Кубань — на этих водных артериях фиксируется подъем уровня воды.

Станислав Маслаков