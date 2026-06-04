В Ростове задержали организаторов теневой схемы легализации мигрантов

В Ростове-на-Дону правоохранители при силовой поддержке Росгвардии задержали организатора и четырех участников преступной группы, которые с помощью фиктивного трудоустройства нелегально легализовали 15 иностранных граждан на территории России, сообщила пресс-служба ГУ МВД по РО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД РФ по Ростовской области Фото: ГУ МВД РФ по Ростовской области

В донской столице завершилась операция по обезвреживанию преступного сообщества, занимавшегося незаконной легализацией мигрантов. Как выяснили следователи, схему разработал 30-летний выходец из одной из стран бывшего СССР, который получил гражданство Российской Федерации в прошлом году. Вместе с ним действовали четыре соучастника в возрасте от 27 до 48 лет.

Злоумышленники помогали соотечественникам оформлять пребывание в стране обманным путем. Для этого они фиктивно оформляли приезжих на работу — в миграционное ведомство подавались подложные договоры, не соответствующие действительности. Благодаря такой тактике участникам группировки удалось узаконить нахождение на территории РФ 15 человек.

Задержания проводились в Ростове-на-Дону при содействии бойцов Росгвардии. В ходе обысков оперативники изъяли компьютерную технику, электронные накопители, документацию и иные предметы, которые впоследствии могут быть признаны вещественными доказательствами.

В отношении всех пяти фигурантов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса РФ (организация незаконной миграции). Суд уже избрал меру пресечения: организатор и один из его подельников отправлены в следственный изолятор. Еще трое участников, выступавшие в роли номинальных работодателей, помещены под домашний арест до выяснения всех обстоятельств дела.

Станислав Маслаков