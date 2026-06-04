Кисловодский нацпарк закрыл часть терренкура из-за риска падения деревьев

Специалисты национального парка «Кисловодский» ограничили доступ к одному из популярных прогулочных маршрутов из-за риска внезапного падения деревьев, вызванного длительными дождями, написал мэр Кисловодска Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Моисеева Фото: Telegram-канал Евгения Моисеева

Рекреационная зона курорта столкнулась с последствиями затяжных ливней. В администрации национального парка «Кисловодский» приняли решение временно перекрыть отрезок терренкура 2Б — участок, пролегающий по склоновым территориям. Причиной стало масштабное переувлажнение почвенного слоя, которое привело к потере устойчивости корневых систем у ряда деревьев.

Как пояснили сотрудники особо охраняемой природной территории, речь идет не только об ослабленных растениях. Под угрозой внезапного выпадения оказались также внешне здоровые экземпляры с массивными кронами. Если корни теряют сцепление с размягченной землей, удержать тяжелую надземную часть они уже не в силах — это создает прямую опасность для гуляющих.

В настоящий момент на месте работают специалисты лесного хозяйства. Они проводят оценку текущего состояния древостоя, чтобы определить объемы санитарных и профилактических мероприятий. В первую очередь будет выявлено, какие именно деревья представляют наибольший риск и требуют либо удаления, либо укрепления.

«Участок огражден в точках разветвления маршрута. Решение о возобновлении работы будет принято по результатам обследования и устранения угрозы безопасности посетителей», — уточнил господин Моисеев.

Примечательно, что остальные маршруты знаменитого парка продолжают работать в штатном режиме. Специалисты напоминают: погодные аномалии последних недель, когда норма осадков была существенно превышена, изменили привычную картину даже в благополучных экосистемах. Поэтому в ближайшее время инспекторы планируют провести дополнительный мониторинг и на соседних территориях.

Станислав Маслаков