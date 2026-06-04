Директором филиала Т2 в Челябинской области стала Ольга Колосова

Руководство оператора мобильной связи Т2 назначило директором челябинского филиала компании Ольгу Колосову. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ольга Колосова на управленческих должностях в телекоммуникациях работает более 13 лет. Начала карьеру в отрасли связи в челябинском филиале Т2, где руководила службой продаж. Затем возглавила в оренбургском филиале коммерческую дирекцию. После Ольга Колосова руководила коммерческим блоком оператора в Екатеринбурге и еще более двух лет — макрорегиональным филиалом на Южном Урале.

В зоне ответственности нового директора — достижение финансовых и операционных показателей филиала, развитие сетевой инфраструктуры и сети дистрибуции.

Виталина Ярховска