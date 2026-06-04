Продажи парфюмерии на Дону сократились на 7% в начале 2026 года

В Ростовской области в январе–апреле 2026 года реализация парфюмерной продукции в штучном выражении сократилась на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, а выручка участников рынка снизилась на 2%, пишет РБК Ростов со ссылкой на данные системы «Честный знак».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ

Спрос на парфюмерию в донском регионе продолжает падать. Как свидетельствуют данные платформы «Честный знак», за первые четыре месяца 2026 года количество проданных флаконов в Ростовской области уменьшилось на 6,8% относительно того же отрезка 2025-го. В денежном эквиваленте падение оказалось скромнее — минус 2%.

Для контраста: в Краснодарском крае снижение оказалось более резким — на 12,3% в натуральных единицах и на 4,5% в руб. Волгоградская область также зафиксировала спад: минус 11,3% по штукам и минус 2,2% по выручке. В целом по Южному федеральному округу (ЮФО) за отчетный период было продано на 12,6% меньше парфюмерных товаров, чем годом ранее. Денежная емкость рынка сократилась с 4,3 млн до 4,2 млн руб., то есть на 2,3%.

Аналитики системы маркировки отмечают, что негативный тренд наметился еще в 2025 году. Если в 2024-м по сравнению с 2023-м продажи в единицах по ЮФО выросли на 3,6%, то год спустя (2025-й к 2024-му) они обрушились на 11,9%. При этом в стоимостном выражении рынок демонстрировал рост оба периода. В 2024 году выручка прибавила 25% относительно 2023-го, а в 2025-м — еще 1,5% к уровню предшествующего года. Таким образом, объем денежных поступлений от реализации духов в округе составил 11,4 млрд руб. в 2023-м, 14,2 млрд в 2024-м и 14,4 млрд в 2025-м.

Основатель бренда Siordia Parfums Екатерина Сеордия в беседе с изданием объяснила текущее положение дел рациональным поведением покупателей. «Сложившаяся экономическая реальность заставляет людей тщательнее контролировать свой выбор. Сейчас наблюдается снижение продаж не только в парфюмерии, но и в целом в сегменте красоты и эстетики», — констатировала она. По словам предпринимательницы, потребители все чаще раздумывают перед приобретением того или иного аромата.

Также она обратила внимание на удорожание импортных компонентов, используемых в производстве косметики. Кроме того, по ее словам, поставки с китайских рынков становятся все более проблематичными.

Станислав Маслаков