На Ставрополье анонсировали сервис аренды техники для фермеров и коммунальщиков

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и гендиректор АО «Росагролизинг» Павел Косов в ходе Петербургского международного экономического форума достигли принципиальной договоренности о формировании в регионе машинно-технологической компании, которая позволит малому агробизнесу и сфере ЖКХ получать крупную спецтехнику на выгодных условиях, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

На полях ПМЭФ-2025 Владимир Владимиров и Павел Косов зафиксировали намерение проработать запуск нового механизма поддержки сельского хозяйства и коммунального хозяйства. Речь идёт о создании на Ставрополье машинно-технологической компании, которая будет предоставлять в аренду тяжелую спецтехнику небольшим фермерским хозяйствам и муниципальным службам.

Мелкие аграрии сегодня зачастую не имеют возможности купить собственные мощные тракторы, комбайны или почвообрабатывающие агрегаты — их стоимость неподъемна для малого бизнеса. Новая структура, по замыслу сторон, должна решить эту проблему. Фермеры смогут привлекать необходимую технику на льготных условиях для пахоты, посевной и уборочной кампаний.

Помимо аграрного сектора, Владимир Владимиров предложил распространить эту практику и на обновление парка коммунальных машин края. «Мы видим, что муниципалитетам нередко не хватает современной снегоуборочной, дорожной и мусоровозной техники. Модель может стать эффективным инструментом модернизации без единовременных крупных бюджетных трат», — подчеркнул глава региона.

Отдельное внимание собеседники уделили предстоящему Всероссийскому чемпионату по пахоте. В 2026 году соревнования пройдут на площадке в Минеральных Водах с 14 по 16 августа. Для региона это премьера — ранее Ставрополье никогда не принимало турнир такого масштаба. Мероприятие включит не только профессиональные заезды механизаторов, но и выставочную экспозицию новейшей агротехники, а также деловую программу с участием экспертов отрасли.

Стоит отметить, что сотрудничество края с «Росагролизингом» имеет давнюю историю. С 2002 по 2025 год включительно компания поставила ставропольским аграриям свыше 8 тыс. единиц сельхозмашин. Совокупная стоимость поставок приблизилась к 28 млрд руб.

Станислав Маслаков