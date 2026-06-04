Суд Пятигорска на 80 дней закрыл кафе после вспышки сальмонеллеза у 70 гостей

Пятигорский городской суд постановил приостановить на 80 календарных суток деятельность кафе, где в конце мая 2025 года произошло массовое заражение посетителей сальмонеллезом, зафиксированное у 70 человек, сообщила объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю Фото: Пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю

Поводом для судебного разбирательства стали многочисленные обращения граждан в медучреждения Ставропольского края. Как уточнили в объединенной пресс-службе судов региона, дело рассматривалось по статье 6.6 КоАП РФ, квалифицирующей нарушения санитарно-эпидемиологических норм при организации питания населения. Судья счел доказанным факт грубых отступлений от санитарных правил, создавших реальную угрозу здоровью посетителей.

Инцидент приобрел широкий резонанс 30 мая, когда глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов проинформировал о госпитализации девяти человек с симптомами кишечной инфекции. Все пострадавшие, по предварительным данным, обедали в одном заведении паназиатского направления. Среди заболевших несовершеннолетних не числилось. Оперативная проверка, проведенная сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора, выявила у пациентов маркеры сальмонелл.

Постепенно эпидемиологическая картина ухудшалась. В пресс-службе краевого минздрава сообщили, что общее количество отравившихся достигло 70 человек. Из них 59 человек были доставлены в стационары для прохождения курса лечения, а еще 11 пациентов, отказавшись от госпитализации, получали терапевтическую помощь амбулаторно.

В ходе разбирательства представители надзорного ведомства указали на многочисленные изъяны в работе кухни, которые создали благоприятную среду для распространения инфекционных агентов. Вынесенное судом предписание запрещает эксплуатацию заведения на протяжении 80 дней. За это время владельцы кафе обязаны устранить все выявленные нарушения и пройти повторную проверку, без положительного заключения которой возобновление деятельности станет невозможным.

Станислав Маслаков