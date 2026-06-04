На Крымском мосту перекрыли движение транспорта
Движение автомобилей перекрыли на Крымском мосту. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ
Причина приостановления движения по мосту не уточняется. Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан просят не паниковать и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью ВСУ нанесли удар по нежилым строениям Симферополя. Согласно предварительным данным, три человека погибли, еще семеро получили ранения.