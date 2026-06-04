Прокурор Крыма взял на личный контроль последствия удара ВСУ по Симферополю

Прокуратура Республики Крым контролирует соблюдение прав граждан после удара по объектам в Симферополе, в результате которого имеются погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ведомство обеспечило взаимодействие со всеми службами для оперативной ликвидации последствий случившегося. Личный контроль за развитием ситуации осуществляет прокурор республики Олег Камшилов.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью Вооруженные силы Украины нанесли удар по нежилым строениям Симферополя. По предварительным данным, три человека погибли, еще семеро получили ранения.

Алина Зорина