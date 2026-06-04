Мэр Ирбита: на концерт Газманова на ярмарке не будут тратить бюджетные деньги

Глава Ирбита (Свердловская область) Николай Юдин ответил горожанам, которых возмутили сообщения о концерте Олега Газманова более чем за 8 млн руб. на Ирбитской выставке-ярмарке. В эфире ОТВ он заявил, что из городского бюджета на выступление не потратят «ни копейки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Газманов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Олег Газманов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Он отметил, что два года подряд ярмарка выходит на самоокупаемость. «Это буквально второй год такое — не хватало торговых мест и известности. Более-менее навели порядок с брендированием, палатками, чтобы все были однотипные. Раньше это мероприятие больше напоминало рынок и базар»,— сказал мэр.

По данным СМИ, жители города отмечали, что такие траты во время проведения специальной военной операции (СВО) неуместны и на эти средства можно было закупить технику для бойцов или заплатить ирбитским артистам.

XXIV Ирбитская выставка-ярмарка пройдет в Ирбите с 7 по 9 августа. Олег Газманов должен выступить на мероприятии 8 августа, а в первый день выступят коллективы из разных регионов России.

Ирина Пичурина