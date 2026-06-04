Челябинку будут судить за хранение алкоголя и табака без акциза на 1,5 млн рублей

Отдел полиции «Советский» СУ УМВД России по Челябинску завершил расследование уголовного дела в отношении 54-летней местной жительницы. Ее обвиняют в хранении на продажу немаркированного алкоголя и табака на 1,5 млн руб. (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным МВД, горожанка реализовывала продукцию без акциза доверенным лицам по предварительному звонку. Об этом узнали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального полицейского главка во время операции. Из арендованного гаража они изъяли 1,5 тыс. бутылок алкоголя и 9 тыс. пачек сигарет на общую сумму 1,5 млн руб.

Материалы уголовного дела направлены в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска