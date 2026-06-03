При атаке беспилотника в Белгородской области погиб мирный житель

В селе Козинка Грайворонского округа Белгородской области в результате удара FPV-дрона погиб мужчина. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Кроме того, сегодня вечером в Шебекинскую центральную райбольницу обратился мужчина, пострадавший в результате атаки беспилотника на КамАЗ в селе Маломихайловка. У него диагностированы слепые осколочные ранения рук и ног. Пострадавший продолжит лечение амбулаторно.

В селе Новая Таволжанка того же округа в результате удара БПЛА в частном доме выбиты окна и поврежден фасад. При детонации еще одного FPV-дрона сгорело домовладение.

В Грайворонском округе в селе Дорогощь от удара беспилотника повреждена задняя часть кузова легкового автомобиля. В райцентре Красная Яруга FPV-дрон атаковал «Газель» — транспортное средство повреждено.

Днем стало известно, что из-за детонации FPV-дрона на территории предприятия в Белгородской области погиб еще один мирный житель.

Алина Морозова