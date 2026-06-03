Главные новости за 3 июня. Кавказ

Дагестан и Чечня получат 3 млрд руб. из федерального бюджета на устранение последствий наводнения.

На стартовавшем 3 июня в Санкт-Петербурге Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заключил соглашение с Фондом содействия инновациям, предусматривающее грантовую поддержку перспективных исследований и малых технологических предприятий региона на сумму до 100 млн руб. в этом году.

Начальником управления информационной политики и пресс-службы главы Дагестана назначен Марат Лугуев. Соответствующий указ подписал врио главы республики Федор Щукин.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что на утро 3 июня подтопленными остаются 54 приусадебных участка и 36 жилых домов в селе Левокумка Минераловодского округа, а специалисты фиксируют стабилизацию уровня воды в реках Кума и Калаус после ночного подъема.