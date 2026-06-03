Главные новости за 3 июня. Ростов-на-Дону и Ростовская область

В комплексную жилую застройку Аксая в ближайшие 11 лет планируется инвестировать 31,7 млрд руб. Соответствующее соглашение в ходе ПМЭФ-2026 подписали губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и генеральный директор ГК «Носта» Сергей Григорьев.

В рамках ПМЭФ-2026 власти Ростовской области подписали с компанией «Темерницкий скоростной диаметр» документ о строительстве новой автомобильной дороги. Реализация проекта позволит разгрузить транспортные узлы и улучшить связанность территорий. Ориентировочный объем инвестиций составит 40 млрд руб.

В Ростовской области в 2025 году ликвидировано 70 медицинских организаций. Это в 1,6 раза больше, чем ушло с рынка в 2024 году. Одновременно почти удвоилось количество регистраций медицинского бизнеса — до 121 прецедента в прошлом году.

Глава Ростова Александр Скрябин предложил назначить главой администрации Пролетарского района города Ольгу Мурзину. Соответствующий документ опубликован в разделе проектов решений городской думы Ростова.

Специалисты территориального органа Росздравнадзора по Ростовской области проверяют информацию о смерти доношенного ребенка после процедуры наружного акушерского переворота в ГБУ РО «Перинатальный центр».