Житель Дагестана подозревается в занятии высшего положения в ОПГ

Следственное управление СК России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ, которая устанавливает ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, подозреваемый, отбывая наказание в исправительном учреждении, с декабря 2024 года по июль 2025 года координировал деятельность осужденных, придерживающихся криминальных взглядов. В этот период он занимал высшее положение в преступной иерархии.

Подозреваемый задержан. По местам его проживания проведены обыски. В ходе следственных действий изъяты предметы, имеющие значение для уголовного дела.

Мария Хоперская