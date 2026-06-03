МТС-банк и «Лаборатория Касперского» на ПМЭФ-2026 подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения кибербезопасности. В рамках партнерства участники планируют активное экспертное взаимодействие, направленное на повышение уровня защищенности инфраструктуры МТС-банка, совершенствование процессов выявления киберинцидентов, развитие мер предупреждения кибератак и обеспечения комплексной кибербезопасности для клиентов банка. «Результаты совместной работы станут основой совершенствования механизмов защиты, имеющих стратегическое значение для всего финансового рынка», — отметил председатель правления МТС-банка Эдуард Иссопов.

Крупные российские компании активно внедряют искусственный интеллект. Согласно отчету «Яков и партнеры», уже 2/3 предприятий используют нейросети. При этом стоимость обучения искусственного интеллекта чрезвычайно высока, поэтому созданием фундаментальных моделей занимаются всего несколько игроков. Крупнейшим остается «Яндекс». Он создал в том числе семейства YandexGPT, YandexART, YandexVLM и новое поколение Alice AI. Вторым ключевым игроком является «Сбер» с Kandinsky и GigaChat. Аналитики отмечают, что лидеры конкурируют не самими базовыми технологиями, а прикладными сервисами на их основе

Microsoft представила компактный компьютер с чипом Nvidia. Это модель Surface RTX Spark Dev Box для ИИ-разработчиков. Технические характеристики в полном объеме и стоимость устройства пока не раскрываются. Начало продаж в США запланировано до конца 2026 года.