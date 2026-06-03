Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов и начальник управления инвестиционного консультирования «ВТБ Мои инвестиции» Дмитрий Мельников в рамках Петербургского международного экономического форума обсудили то, как и почему меняются предпочтения клиентов банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ВТБ Фото: Пресс-служба ВТБ

— Я хотел бы начать с вашего опроса, который «ВТБ Мои инвестиции» провели среди клиентов в преддверии. Интересный вывод: его результаты показали, что если ставки по вкладам снизятся до 10-12%, то только в этом случае инвесторы готовы снова возвращаться на фондовый рынок. Как вы думаете, стоит ли именно до этого момента ждать инвесторам или уже на опережение можно заходить в российские акции?

— Вы знаете, конечно, ранний старт статистически более выгодный. Поэтому мы уже сейчас видим, что рекордные притоки идут на фондовый рынок. Классические, так скажем, инструменты накопления капитала, то есть депозиты, клиенты начинают разбавлять еще инвестициями, добавляют в свои портфели фонды денежного рынка, акции, облигации. Видно, что исторически индекс Московской биржи имеет достаточно неплохой потенциал для роста. В целом на горизонте 12 месяцев ожидаем, что он достигнет 3650 пунктов, то есть порядка 40% от текущих цен. Также заметно, что рынок сильно перепродан, и мы видим большой потенциал. Соответственно, клиенты готовы заходить в инструменты на фондовом рынке. Они не только покупают облигации в расчете на снижение ставки, но также и добавляют и акции в свои портфели.

— Опрос показал, что 34% из игроков выбирают облигации. Почему так консервативно себя ведут люди, в какой пропорции нужно формировать портфель?

— На данный момент как инвестиционные консультанты мы стараемся делать портфели диверсифицированными. Все индивидуально и зависит от аппетита к риску, целей и задач. На этих уровнях порядка 20-30% от портфеля собираем акций. Но если в общем на портфель посмотреть, половина — это облигации и разные фонды денежного рынка для того, чтобы сохранить ликвидность и возможность перехода, либо увеличения, либо сокращения риска, покупок облигаций ОФЗ со средней дюрацией. Таким образом композитный портфель получается, диверсифицированный. Фонды золота тоже интересны, потому что, как мы видим, рубль достаточно крепкий. Нужно диверсифицировать инвестиции и в разных валютах, в юани, юаневые облигации.

— Кстати, Минфин недавно хорошие выпуски облигаций предлагал.

— Да, выбор есть.

— И вопрос как раз по поводу риск-профиля. Многим не хватает знаний для инвестиционного процесса на фондовом рынке, но вместе с тем, как показали данные опроса, каждый четвертый готов доверить свои средства, принятие решений искусственному интеллекту. С вашей точки зрения, как ИИ- помощники в данной ситуации могут себя показать? И стоит ли им доверять?

— Я так отвечу. У нас работают эдвайзеры, то есть инвестиционные консультанты, но они преимущественно работают с old money, назовем так, с HNWI-клиентами, клиентами private. Все-таки 98% из них предпочитают инвестиционное классическое консультирование и общаться тет-а-тет. То есть индивидуальный подход, личные встречи, личное общение — это выбор данного сегмента клиентов.

Я вижу и прекрасные притоки тоже в продукты с автоследованием, искусственным интеллектом, которые мы запустили в конце прошлого года. И порядка 1,5-2 тыс. новых счетов в неделю к нам подключается. Мы видим, что, конечно, чеки несопоставимы со средними чеками классических консультантов-эдвайзеров, но они растут. То есть доверие все-таки к технологиям есть. Видно, что люди готовы пробовать, выбирать такие инструменты. Особенно это касается более молодого поколения, что, собственно, логично. Потому что это удобно, тебе достаточно подключить, допустим, наш продукт «Интеллект», и больше ничего не нужно делать. Клиент проходит опрос, выбирает риск-профиль, стратегии, которые присваиваются по прохождению этого опроса, risk reward, так скажем. Дальше, соответственно, все идет на автомате, ничего не нужно делать, все объясняется, почему такие делаются ребалансировки, почему именно так.

По сути, это автопилот на рынке. Ты следишь за тем, что ИИ делает, тебе все объясняется. Ты не должен быть вовлечен в это все время. Потому что все-таки, когда ты работаешь с классическим консультантом, то приходится вовлекаться в этот процесс. Как хороший врач, условно, консультант анализирует тебя, понимает, где болит, где нет, как правильно распределить активы, как их направить. Для этого требуется вовлечение в любом случае. То здесь все-таки это по большей части следование и доверие выбранным стратегиям.

— Понятно, что молодое поколение достаточно рисковое. Но удивила в вашем опросе региональная специфика. На Северо-Западе народ более активный и готов рисковать на фондовом рынке, на Дальнем Востоке больше предпочитают недвижимость, классические консервативные инвестиции. С чем это связано?

— Я думаю, тут несколько причин. Действительно, у каждого региона вообще все очень специфично, довольно интересно за этим наблюдать. И ЦБ выпускает обзоры, в которых тоже можно это отследить. Я думаю, это все-таки некий исторический подход населения. Это по возрасту видно и по сегментам клиентов. Так, в Приморье действительно из-за бизнеса и прочего опыта предпочитают больше все-таки недвижимость, инвестируют в фонды недвижимости, покупают реальные объекты. В Санкт-Петербурге, Ленинградской области очень много молодых IT-специалистов, поэтому они более агрессивные, и это как бы видно в статистике как раз.