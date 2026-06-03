ВТБ поддержит строительство масштабных жилых кварталов в Ялте и Мариуполе. Соглашение подписали заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников и председатель совета директоров, владелец ГК «ТОЧНО» Николай Амосов в ходе ПМЭФ-2026.

Жилой квартал в Ялте займет общую площадь территории 29,3 га. Здесь будут построены жилые комплексы с общей площадью квартир 340 789 кв. м, школа на 900 мест и поликлиника. Проект в Мариуполе ориентирован на создание комфортной городской среды и комплексное развитие исторической территории общественно-делового центра города.

Власти не намерены менять условия работы китайского автопроизводителя Haval в России, несмотря на действующий курс на сохранение контроля российских инвесторов над автомобильными предприятиями. Об этом в интервью «Ъ» заявил вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, Haval остается исключением, поскольку компания подписала специальный инвестиционный контракт до изменения подходов к локализации и структуре собственности автозаводов и при этом не покинула российский рынок.

К 2030 году кадровый кризис в российской экономике сохранится и может стать препятствием для роста компаний. Так считают российские СЕО, опрошенные Regroup. В условиях неопределенности и растущей конкуренции, по мнению руководителей, критически важным станет умение адаптироваться к меняющейся ситуации, способность брать на себя риски и планировать экспансию бизнеса.